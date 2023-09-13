В Нижегородской области нашли школьницу, в краже которой подозревали цыган

Девочка, которая пропала три дня назад в Нижегородской области, найдена. Родители в ее краже подозревают цыган, сообщает newsnn.ru .

В деревне Малое Туманово Нижегородской области несколько дней назад пропала 13-летняя девочка. Информация об этом происшествии появилась в интернет-мессенджере «SHOT».

Сообщалось, что девушка постоянно переписывалась с неизвестным парнем. Позже она поделилась со своей сестрой, что вскоре выйдет замуж. Родственница не восприняла эти слова всерьез. Тем же вечером 13-летняя школьница вышла на улицу. К ней подъехал автомобиль, в который она без опасений села и уехала в неизвестном направлении.

Родители девочки вечером обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Они утверждали, что у них есть родственники-цыгане, которые могли вывезти дочь, чтобы выдать замуж.

Официально не сообщается при каких обстоятельствах пропала девушка, а также, где она находилась три дня. В пресс-службе СУ СКР по региону изданию «NewsNN» подтвердили факт того, что школьница была найдена здоровой и невредимой.