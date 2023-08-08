В Нижегородской области открыли уголовное дело из-за гибелей подростков на водоеме

В Нижегородской области утонуло двое подростков. Следователи открыли уголовное дело, сообщает newsnn.ru . Будут выяснять, почему дети находились на водоеме без сопровождения взрослых, а также, почему разрешено купание в месте, не оборудованном для этих целей.

Инцидент произошел в понедельник, 7 августа. Один из отдыхающих на берегу реки Ветлуга обратил внимание, что двое детей нырнуло под воду, но так и не вынырнули. Он обратился в службу спасения. Выяснилось, что это были мальчики 12 и 15 лет. Оба утонули. Следователи открыли уголовное дело. Родители детей должны объяснить, почему несовершеннолетние находились у водоема без присмотра взрослых. Также предстоит изучить вопрос правомерности купания в местах, которые не оборудованы для данных целей.

Отмечается, что только за прошедшие выходные, 5 и 6 августа, из водоема спасатели достали тела четверых взрослых и одного ребенка. Еще трое человек остались без вести пропавшими. Они также купались в водоемах, но их тела не нашли. Таким образом, за два дня в водоемах Нижегородской области пострадало восемь человек.