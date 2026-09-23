«Рацион станет неполноценным»: врач предупредила об опасности безглютеновой диеты

Врач Пинчук: безглютеновая диета без показаний обедняет рацион

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Длительный отказ от глютена без медицинских показаний может нанести вред здоровью, сообщила в интервью ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Пироговского Университета Татьяна Пинчук.

Кратковременный отказ от этого белка обычно не представляет угрозы для здорового человека, однако длительная строгая диета без необходимости делает питание менее полноценным, добавила она.

По словам специалиста, при исключении обычного хлеба и цельнозерновых продуктов организм может недополучать клетчатку, железо, фолаты и витамины группы B. Кроме того, промышленные безглютеновые продукты не обязательно полезнее обычных — некоторые содержат больше сахара, жира или соли.

«Без глютена не означает автоматически здоровье», — подчеркнула Пинчук.

Она также добавила, что самостоятельный переход на такую диету способен в будущем осложнить диагностику истинной целиакии.

Ранее диетолог Пристанский сообщил, что в 30 г тыквенных семечек содержится дневная доза магния.

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