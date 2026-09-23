«Друг на час» за деньги: чем опасен «нытинг»

Психолог Ирина Коржаева в интервью KP.RU сообщила о рисках, связанных с услугой «нытинга» — платным общением с человеком, который готов выслушать и помочь снять стресс.

«Самый большой риск — это недооцененность опасности общения с малознакомым или незнакомым вовсе человеком, с неизвестной социальной ответственностью и моральными качествами, которому нужны деньги», — приводит издание слова эксперта.

Коржаева отметила, что среди таких собеседников могут оказаться мошенники или лица, представляющие угрозу для безопасности клиента. Для повседневной эмоциональной поддержки она рекомендует обращаться к близким.

По словам психолога, «нытинг» способен создавать иллюзию простой и доступной эмоциональной поддержки. Однако при регулярном использовании он может усиливать социальную изоляцию и чувство одиночества.

Коржаева подчеркнула, что «друг на час» может не заметить кризисных состояний, требующих медицинской помощи. Это потенциально создает угрозу как для самого человека, так и для его собеседника.

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