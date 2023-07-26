В Нижегородской области разразился скандал из-за советской мозаики на здании садика

В Нижегородской области строители начали перекрывать мозаику на здании садика с целью утепления стен, что стало поводом для скандала. Активисты требуют оставить культурное наследие в целостности, а местная власть настаивает на необходимости создать комфортные условия пребывания детей в помещении в осенне-зимний период, сообщает newsnn.ru .

Инцидент произошел в Сормове. Местный активист был удивлен, что фасад садика «Парус» начали облицовывать утеплителем, который закрывал советскую мозаику. Он отметил, что в городе осталось всего девять зданий с нанесением различных рисунков той эпохи. Советская мозаика может привить интерес детям к истории своего народа, к искусству и культуре. Активист согласен, что здание необходимо утеплять. Мужчина лишь призывает выбрать другие способы.

Местные власти отметили, что мозаика на фасаде дошкольного детского учреждения не представляет художественной ценности. Панельные швы в зимний период промерзают, что отражается на низкой температуре внутри помещения. Есть еще одна проблема – грибок, что также негативно влияет на самочувствие ребят. Местная администрация не нарушает закон тем, что разрешает перекрывать мозаику.