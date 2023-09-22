В Нижегородской области участились жалобы на двойные продажи квартир

Пайщики из Арзамаса Нижегородской области столкнулись с рядом проблем, когда получили ключи от новых квартир, пишет издание NewsNN .

Пайщица Валерия приобрела квартиру в доме, который строился с 2014 года. Она решила переоформить необходимые документы на собственность, но в Росрееетстре ей отказали. Выяснилось, что у этой квартиры уже сеть собственник. К тому же на жилье наложен запрет: совершить любые регистрационные записи невозможно.

В аналогичном положении оказались еще 16 пайщиков, которые приобрели квартиры в этом же доме. Выяснилось, что ранее часть квартир выкупил местный бизнесмен, но позже отказался от собственности из-за не перспективности строительства. Мужчина забрал свои вложения, но с документами проблемы решены не были.

«Были выданы расписки, начался процесс высвобождения лотов. Вот они и продавали снова в 2019–2021 годах, торопились найти средства, в том числе на выплаты Васильеву (прим. - местный бизнесмен). Не думая, что могут возникнуть сложности», — поделилась информацией собеседница NewsNN.

Представитель Валерии в суде сообщил о подозрениях, что изначально бизнесмен и ЖСПК «Базис» заключили фиктивную сделку, чтобы отвлечь внимание от договора займа в размере 29,5 млн рублей. Пайщики уверены, что компания осознанно произвела двойные продажи. В ЖСПК «Базис» информацию отрицают.

«На самом деле говорить о двойных продажах нельзя», - заявили в ЖСПК «Базис»

Между пайщицей и ЖСПК ведутся судебные разбирательства.