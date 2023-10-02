В Нижнем Новгороде чтят память журналистки Славиной, которая подожгла себя три года назад

Три года назад в Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания областного управления МВД. Горожане приносят цветы, чтобы почтить ее память, сообщает newsnn.ru .

Журналистка и главный издатель «Koza.Press» заявила, что в ее гибели виновата Российская Федерация. Жители приходят к месту самосожжения. Приносят цветы и оставляют фотографии Ирины Славиной. Памятные церемонии начались 1 октября и продолжаются до сих пор.

Родственники погибшей были уверены, что необходимо возбуждать уголовное дело, но сотрудники правоохранительных органов объяснили, что оснований нет. Женщина самостоятельно и добровольно подожгла себя на глазах горожан. Никакого давления со стороны зафиксировано не было.

Все началось с того, что утром 1 октября прошли обыски в квартирах активистов, в числе которых была Ирина Славина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, ноутбуки и прочую технику.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что один из прохожих хотел помочь женщине в моменте акции самосожжения, но она его оттолкнула.

Издание «Koza.Press» вскоре после гибели женщины прекратило свое существование.