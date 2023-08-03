В Нижнем Новгороде подростков избили 15 мужчин из-за крашеных волос: подробности инцидента

В ночь на 1 августа в центре Нижнего Новгорода толпа неизвестных избила подростков, сообщает newsnn.ru . В четверг, 3 августа, было установлено, кто напал на детей.

В центре Нижнего Новгорода несколько женщин стали свидетелями, как группа из 15 человек, напали на подростков и начали их избивать. Женщины подняли панику, звали на помощь других людей и демонстративно снимали инцидент на видео. Такими действиями они смогли остановить драку. Ребята рассказали, что на них напали из-за того, что они покрасили волосы. Пострадавшие написали заявление в полицию. Сотрудники провели судебно-медицинский осмотр.

«Нас спасли две проходящие женщины, они начали их разгонять, подошли с камерами снимать все это», - рассказал один из подростков

Мать одного из пострадавших подростков отметила, что, по словам детей, нападающие лица были людьми неславянской внешности. У подростков не было зафиксировано тяжелых травм. Мать уверена, что большую роль в этом сыграли мимо проходящие женщины.

«Лица неславянской внешности могут быть и гражданами России. Для того, чтобы об этом говорить, надо сначала их установить и задержать, чтобы понимать: кто это такие, в чем причина их агрессии, что из себя представляют, для чего организовались, как долго они здесь живут. Изучить их поведение, в том числе в социальных сетях», - рассказал полковник полиции в отставке, экс-глава центра «Э» Алексей Трифонов

Пользователи соц сетей считают, что такое агрессивное поведение свойственно представителям «шариатского патруля» и ваххабитам. На данный момент задержано трое подозреваемых. По версии подростков и данным записей видео, нападающих было около 15. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. Полковник полиции в отставке, экс-глава центра «Э» Алексей Трифонов отметил, что нападавшие должны получил максимальный срок. Двоим задержанным 16 лет. Они жители Нижегородской области, третьему – 19 лет. Он проживает в соседней республике.