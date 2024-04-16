В Нижнем Новгороде прокомментировали инцидент с тараканом в еде школьника

В Телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» были опубликованы фото таракана в еде. Сообщалось, что остатки насекомого обнаружил ученик МАОУ «Школа №94» в котлете, которую ему выдали в столовой. После мониторинга соцсетей региональный Роспотребнадзор инициировал проведение проверки в школьной столовой.

Фото: [ t.me/moynizhny/20114?single ]

Подписчики Телеграм-канала неоднозначно отнеслись к публикации. Одни считают, что фото могли сделать где угодно. Возможно, это фейк, своеобразная месть учебному заведению. Другие уверены, что качество питания в школьных столовых не всегда оказывается на высоком уровне. Пользователи опубликовали много ироничных сообщений, в которых рассказывали о пользе животного белка и ценности любой пищи.

В администрации Нижнего Новгорода NewsNN сообщили, что в день размещения поста (13 апреля) столовая не работала. 12 и 15 апреля никто из учеников не обращался с жалобами к сотрудникам школьной столовой или педагогам. 29 марта в помещении проводилась дезинсекция. Повторная процедура запланирована на 19 апреля. Информацию о таракане будут тщательно проверять.

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