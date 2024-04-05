Диетолог Лазуренко считает, что опасность использования микроволновой печи слишком преувеличена

По словам диетолога Натальи Лазуренко, для грамотного использования микроволновой печи важно изучить рекомендацию производителя, поскольку некорректное использование микроволновки или неправильная установка времени, или неправильный выбор типа нагрева может привести к проблемам. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она уточнила, что нагревание определенных продуктов в микроволновке на самом деле может вызывать химические реакции, которые могут оказаться вредными для здоровья.

По мнению медика, водорастворимые витамины вроде витамина С либо витамины группы В могут разрушаться. Также ряд микроэлементов, являющихся жизненно необходимыми для нашего организма, тоже могут уменьшать свою активность в продукте, разогретом в СВЧ-печи.

Она пояснила, что микроволновка не является ионизирующей радиацией как рентгеновские лучи, тем не менее следует соблюдать технику безопасности для избегания вероятного воздействия. Так, не стоит приближаться к окошечку, наблюдая за тем, как крутится в СВЧ-печи блюдо.