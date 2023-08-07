В Нижнем Новгороде прошел гастрофест с участием известного телеведущего Константина Ивлева.

Известно, что на мероприятие местной администрацией было запрещено приносить воздушные шары, но на фото празднования попали люди с желтыми шарами в руках, сообщает newsnn.ru.

Организаторы объяснили, что уважают решение администрации запретить выпускать в небо воздушные шары, чтобы не загрязнять окружающую среду. На гастрофест действительно были шары желтого цвета, которые дополняли дизайн мероприятия. Каждый участник был проинформирован, что шар необходимо крепко держать или прикреплять к одежде. Также известно, что на фестивале «Да, шеф!» потерялось трое детей, но все ребята были очень быстро найдены своими родителями. Больше неприятных моментов не было.

«Фестиваль «Да, шеф!» всероссийский. Его знают по всей стране, но все ассоциируют его с Нижним Новгородом, потому что он третий раз проводится здесь. Чему мы, нижегородцы, безусловно рады», - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев посетил Нижний Новгород в третий раз. Он признался, что город оставил теплые воспоминания в его сердце. Перед проведением праздничного шоу в городе в ресторанах подавали особенные блюда. В парке «Швейцария» проводили мастер-классы люди, которых горожане не раз видели на экранах телевизоров в проектах «Адская кухня» и «Адский шеф». 5 августа 16 участников боролось за звание «Супер-кулинар Поволжья», а 6 августа – студенты выясняли, кто достоин звания лучшего повара. Местные жители приходили на фестиваль, чтобы увидеть и пообщаться с Ивлевым. Для детей были оборудованы игровые зоны.