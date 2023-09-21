В Нижнем Новгороде проверяют информацию об избиении ребенка в детском садике

В Нижнем Новгороде в детском саду №137 началось служебное расследование после жалобы, которую опубликовала в социальных сетях мама одного из детей. Женщина утверждает, что воспитательница применяла физическую силу к ее сыну, сообщает newsnn.ru .

Жительница не подавала заявление в полицию, но ее пост в социальных сетях об избиении сына воспитательницей привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. В медицинское учреждение 23-летняя мама не приводила малыша, так как никаких следов насилия на теле ребенка нет.

В городском департаменте образования сообщили, что в садике началась внутренняя проверка, на время которой воспитательницу отстранили от выполнения рабочих обязанностей. Маме предложили перевести ребенка в другую группу.

Заведующая детским учреждением отметила, что воспитатель – компетентный специалист. Ранее подобных жалоб не поступало. Администрация обязана отреагировать на информацию, поэтому инициировала внутреннюю проверку.

Сама воспитательница отрицает, что била малыша. Из-за того, что заявления в полиции нет, даже если вину педагога докажут, ее невозможно привлечь к ответственности.