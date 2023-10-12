В Нижнем Тагиле катер сбил женщину с ребенком на сапе: расследование замедлилось

Столкновение катера с сапбордом тагильчанки Ирины Подмазовой произошло 30 июня, но до сих пор нет никаких продвижений в расследовании, сообщает tagilcity.ru . Такими данными поделился супруг Ирины.

Сама Ирина рассказала, что за прошедшие полтора месяца дело переквалифицировали. Согласно первой статьи, виновник столкновения мог быть привлечен к ответственности сроком от четырех лет до десяти. Согласно второй – административный штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ирина утверждает, что столкновение произошло по вине человека, который управлял катером. Им оказался гражданин Никита Карпов. По заявлению Ирины, он был в нетрезвом состоянии. К тому же лодка не освещалась. Этот факт доказывают видео с камер наблюдения.

На данный момент Ирине не показали никаких результатов экспертиз, хотя по закону обязаны предоставить такие данные. Расследованием занимается Следственный комитет.

С места происшествия сам Карпов скрылся. Ирине понадобилась госпитализация. На протяжении полутора недель женщина находилась в коме. Во время столкновения Подмазова находилась на сапе вместе с ребенком, но о его состоянии информации не предоставили.