«Терпение лопнуло»: мужчина из Подмосковья 20 лет не обращался к врачам с ластиком в носу

REGIONS: врачи в Подольске извлекли из носа ластик, пролежавший 20 лет

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Врачи Подольской областной клинической больницы помогли мужчине, который больше 20 лет не мог нормально дышать. Как выяснилось, все это время в его носу находился кусок обычного школьного ластика, сообщил REGIONS.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина]

Из-за того, что инородный предмет пролежал там так долго, он оброс твердой оболочкой и превратился в носовой камень размером почти три сантиметра. Все эти годы мужчина дышал только одной ноздрей или через рот. Ему было неудобно, но к врачам мужчина решил не обращаться.

Терпение лопнуло, когда из носа появился неприятный запах. Тогда мужчина пошел в поликлинику, откуда его направили в стационар. В больнице ластик достали под местной анестезией.

Заведующий ЛОР-отделением Артем Гербергаген рассказал, что такие случаи в его практике встречаются нечасто. Пациент с похожей проблемой поступал в больницу около 10 лет назад.

Необычным в этой ситуации оказался очень крупный размер образовавшегося камня. Эта находка пополнит коллекцию врачей, которую они собирают уже 10 лет. Медики на память хранят предметы, которые вытаскивали из носов, ушей и гортаней своих пациентов: рыбацкую блесну, батарейку, лавровый лист, накладной ноготь и даже фигурку солдатика.

Сейчас пациент уже отдыхает дома после выписки. Он признался, что впервые за долгие годы смог крепко поспать с нормальным дыханием. Мужчина говорит, что чувствует себя уже гораздо лучше. Он поблагодарил врачей за помощь.

Ранее сообщалось, что пациентка назвала фельдшера из Балашихи Телегина «чеховским доктором».

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