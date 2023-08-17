В Нижнем Тагиле медики освоили методику проведения операций колен без крови

Болезни коленей – актуальная проблема для многих жителей РФ. В городской больнице №1 Нижнего Тагила научились проводить операции без крови. Это стало возможным при помощи высокотехнологичного современного оборудования, сообщает vostokmedia.com .

Заместитель главного врача городской больницы №1, травматолог Анатолий Бовыкин рассказывает, что ранее необходимо было полностью разрезать колено. Уже в момент операции до конца складывалось понимание, что именно медикам требовалось сделать. Потом пациент долго восстанавливался. На теле оставались рубцы. По разным причинам не всем людям назначали операции, даже если в этом была необходимость: возраст, сопутствующие заболевания.

«Лучшая операция та, которая не состоялась. У нас два критерия. Это боль и отек, или контрактура (постоянная ограниченность движений, — прим. ред. «Восток-Медии»). Если у человека болит, он не может ходить, у него ограничение движений, тогда это показание для операций. Просто так в сустав никто не лезет», - рассказал заместитель главного врача городской больницы №1, травматолог Анатолий Бовыкин

Современное оборудование помогает проводить операции без вмешательства внутрь структуры тела. На территории медицинского учреждения есть разное оборудование, которое позволяет сделать УЗИ и проверить общее самочувствие. Больница относится к муниципальному учреждению, поэтому принимает жителей не только Нижнего Тагила.

Доктор отметил, что в летнее время не рекомендовано проводить плановые операции.