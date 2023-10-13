В Нижнем Тагиле по вине пьяного водителя произошло ДТП: медосвидетельствование не пройдено

В пятницу, 13 октября, в Свердловской области произошло ДТП, сообщает tagilcity.ru . По фото, предоставленным региональным ГИБДД, видно, что один автомобиль просто сжало с двух сторон, осталась металлическая конструкция.

Фото: [ ГИБДД по Свердловской области ]

Согласно предварительной версии следствия, автомобиль «ВАЗ-2109» остановился перед пешеходным переходом. Сигнал светофора указывал красный свет. В машину врезался автомобиль Range Rover, управлял которым водитель 1991 года рождения.

От удара «ВАЗ-2109» превратился в бесформенную конструкцию: вылетели стекла, передняя и задняя часть авто соединились. Водитель выжил, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

Визуальный осмотр показывает, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование виновник ДТП отказался. Решение об открытии уголовного дела находится на стадии рассмотрения сотрудниками ГИБДД региона.

С начала 2023 года 200 ДТП было совершено из-за того, что за рулем автомобилей находились пьяные водители. Число погибших достигло 51 человека.