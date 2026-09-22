В Подмосковье подали более 5 тыс. заявлений на получение выплаты взамен участка для участника СВО

С начала 2026 года в Подмосковье более 5 тыс. заявлений на предоставление участникам специальной военной операции и членам их семей единовременной денежной выплаты взамен обеспечения земельными участками, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Земля» — «Другое», для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает и анализирует загружаемые документы.

В ведомстве уточнили, что участники СВО могут получить выплату в размере 500 тыс. рублей. Для этого им необходимо иметь действующую регистрацию в Московской области и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Завершившим участникам — дополнительно предоставить справку об окончании участия в СВО. Также получить выплату могут члены семей погибших бойцов в ходе спецоперации.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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