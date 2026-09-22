«Слишком много внимания тактике»: Тедеев оценил игру «Спартака» на старте сезона

Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» оценил игру московского «Спартака» на старте нынешнего сезона.

По мнению специалиста, «Спартак» Хуана Карлоса Карседо слишком зациклен на тактике.

«Карседо постоянно что-то ищет. Но не хватает времени постоянно искать в чемпионате России. Нужно действовать прямо здесь и сейчас. Есть сильные стороны футболистов „Спартака“. И их надо развивать. Именно так ты можешь добиться результата», — сказал Тедеев.

«Спартак» ушел на паузу для игр сборных на втором месте в Российской премьер-лиге. Красно-белые набрали 19 очков в девяти турах и на два балла отстают от лидирующего «Краснодара».

Ранее стало известно о первой отставке в РПЛ. «Родина» рассталась с испанским тренером Хуаном Диасом.