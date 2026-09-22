Почти 10 тыс. студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню оружейника

Более 9,5 тыс. подмосковных студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню оружейника , профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы, инженеров и конструкторов отмечается в России ежегодно 19 сентября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии этого дня советники директоров по воспитанию вместе с обучающимися СПО организовали профориентационные экскурсии «Оружейных дел мастер» для учеников средних и старших классов. Участники смогли посетить лаборатории и мастерские учебных заведений, познакомиться с особенностями подготовки специалистов. Кроме того, для них организовали мастер-классы по современным технологиям.

В рамках творческой мастерской «Оружие будущего: взгляд молодого специалиста» студенты разработали макеты инновационных проектов и представили свои наработки.

Напомним, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Минпросвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.