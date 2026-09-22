Жителей и гостей Одинцовского округа пригласили на концерт фортепианной музыки
Концерт фортепианной музыки пройдет в Одинцовском
Фото: [Ремизова Н.В.]
В воскресенье, 27 сентября, в большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея А. С. Пушкина в Одинцовском организуют концерт «Мир фортепианных фантазий». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителям представят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Франца Шуберта в исполнении народной артистки России, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Татьяны Рубиной. Она является выпускницей Московской консерватории, многократным лауреатом международных конкурсов, дипломантом VI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Узнать другие подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 6+