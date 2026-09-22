В отделении патологии беременности Сергиево-Посадского роддома открыли кабинет релаксации

Кабинет оснащен всем необходимым для спокойного отдыха и творчества. В распоряжении пациенток — классическая литература и книги о беременности, антистресс-раскраски, наборы для вязания, настольные игры, деревянные фигурки для росписи. Для расслабления предусмотрена колонка с легкой музыкой, а также набор для рисования песком на столе с подсветкой — занятие, которое помогает снять напряжение и гармонизировать эмоциональное состояние.

«В нашем отделении работает особый островок спокойствия — кабинет релаксации. Здесь будущие мамы могут на время оставить больничные тревоги и погрузиться в тишину. Мы создали все условия, чтобы вы могли отдохнуть душой: заняться медитативным раскрашиванием, которое успокаивает, или почитать любимую художественную литературу. Пусть эти минуты покоя подарят вам силы и хорошее настроение», — рассказывает старшая акушерка отделения патологии беременности Анна Бирюкова.

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