В Подмосковье размер штрафов за самовольное занятие лесных участков превысил ₽31 млн
Штрафы за самовольное занятие лесных участков в Подмосковье превысили ₽31 млн
Фото: [Комитета лесного хозяйства МО]
По итогам восьми месяцев 2026 года лесные инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области составили 816 протоколов за самовольное занятие лесных участков (статья 7.9 КоАП РФ), их пытались использовать под стройку, огород или забор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным комитета, общая сумма наложенных штрафов превысила 31,5 млн рублей. В 2025 году за аналогичный период их размер составил 12,8 млн. Из общей суммы уже взыскано штрафов на 16,9 млн рублей, 19 млн рублей нарушители заплатили в счет возмещения вреда, причиненного лесу. Работа по взысканию оставшихся сумм продолжается и находится на особом контроле.
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