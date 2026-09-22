«Это лишь вопрос времени»: Катя Гордон уверена в примирении с Лерой Кудрявцевой

45-летняя юрист Катя Гордон считает, что она и 55-летняя телеведущая Лера Кудрявцева подустали от общения друг с другом, но вскоре соскучатся и помирятся, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на отрывок из ток-шоу «БеС комментариев». По мнению Гордон, примирение с Кудрявцевой — лишь вопрос времени.

Дружба двух медийных персон пережила серьезное испытание в прошлом году на фоне распада их музыкального проекта — группы «ЗаVисть». После пары концертов общение Гордон и Кудрявцевой сошло на нет.

Катя называет несколько причин разрыва: накопившаяся усталость, влияние продюсера Татьяны Тур и личные амбиции обеих сторон. Гордон не считает конфликт окончательным и убеждена, что они с Лерой найдут общий язык, просто для этого нужно время.

«Я тебя уверяю, что если мы будем где‑то вместе с ней лететь в самолете, или еще что‑то, наш конфликт закончится через час. Это все равно мой близкий человек», — отметила юрист.

При этом Гордон одним из важных условий примирения подруг назвала отсутствие планов на ведение совместного бизнеса.

Ранее журналист Отар Кушанашвили высказался о ссорах между Лерой Кудрявцевой и ее мужем.