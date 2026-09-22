Подмосковные медработники оформили свыше 1,2 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию

С начала 2026 года в Подмосковье через региональный портал госуслуг подали более 1,2 тыс. заявлений на аттестацию медицинских работников. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Документы» — «Другое», ею могут воспользоваться специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы. После этого медработнику нужно будет пройти очно тестовый контроль знаний и собеседование. Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.