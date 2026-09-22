Отпускные в 2027 году: эксперт Балынин показал на примерах, как январский отпуск влияет на выплаты

О том, как правильно посчитать отпускные в 2027 году, Финансам Mail рассказал Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Чтобы объяснить механику расчета, эксперт взял конкретные цифры и продемонстрировал, как отдых в январе либо декабре меняет финальную сумму выплат.

Первое, на что обратил внимание специалист, — это разграничение двух видов начислений. Дни, проведенные на работе, закрываются зарплатой, чей размер напрямую зависит от того, сколько рабочих дней выпало на месяц. Дни отдыха оплачиваются отпускными, и здесь подсчет ведется уже по календарным дням.

Формула для среднего дневного заработка выглядит так. Взятую за расчетный период зарплату делят на 12, после чего результат делят на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Под расчетным периодом понимаются последние 12 календарных месяцев.

Далее Балынин назвал случаи, которые из расчета выпадают. Это промежутки, когда за работником сохранялся средний заработок, когда он находился на больничном или в декрете, когда простаивал, когда не мог выполнять обязанности из-за забастовки, когда брал дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами, а также когда освобождался от работы с сохранением зарплаты или без нее согласно закону. Что касается выплат, то учитываются все, что предусмотрены системой оплаты труда: зарплата, премии и больничные.

«На данный момент утвержденного производственного календаря на 2027 год нет. Но, вероятнее всего, непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2027 году будет таким же, как и в 2025-2026 гг., - 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. Месяцем с наименьшим числом рабочих дней в 2027 году будет январь (15 рабочих дней – три рабочих недели по 5 дней: с 11 по 15 января, с 18 по 22 января, с 25 по 29 января). В 2026 году это был тоже январь, в нём было тоже 15 рабочих дней. Также к месяцам с небольшим числом рабочих дней предварительно относятся февраль (19 рабочих дней), май (19 рабочих дней), ноябрь (20 рабочих дней)», — поясняет Балынин.

По прогнозу эксперта, в 2027 году не будет ни одного месяца с 23 рабочими днями. Для сравнения: в 2026-м таким месяцем оказался июль, а в 2025-м их было два — июль и октябрь. Зато по 22 рабочих дня в 2027-м наберется сразу в шести месяцах: марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре.

Затем Балынин привел пример с конкретными числами. При зарплате ₽111 тыс. и среднем дневном заработке 3,5 тыс. отпуск продолжительностью 14 дней с 11 по 24 января обернется₽ 49 тыс. отпускных. На оставшиеся 5 рабочих дней января придется 37 ₽тыс. зарплаты. Итого работник получит ₽86 тыс.

«Если, например, взять отпуск 14 дней в декабре 2027 года (например, с 17 по 30 декабря, тогда получится с учётом новогодних каникул отдыхать практически месяц без перерывов), то тогда в рассматриваемом примере будет выплачено отпускных 14*3,5=₽49 тыс. В оставшемся периоде декабря будет 12 рабочих дней до отпуска. Тогда начисленная сумма зарплаты составит 111*12/22= ₽60,55 тыс. Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 109,55 тыс.», — привел расчеты эксперт.

В завершение эксперт напомнил о сроках. Отпускные положено перечислять не позже чем за три дня до начала отдыха. Зарплату же выплачивают в даты, которые закреплены во внутренних правилах, коллективном или трудовом договоре.

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