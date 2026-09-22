«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

37-летняя Татьяна Брухунова не получила визу для поездки на осеннюю Неделю моды в Милане, которая проходит с 22 по 28 сентября, сообщает Teleprogramma.org. Из-за отказа в визе планы на стильный уикенд рухнули.

Супруга 80-летнего Евгения Петросяна поделилась с подписчиками эмоциями из-за случившегося. Татьяна призналась, что останется без впечатлений о модных новинках и без шопинга в Милане.

«Мне не дали визу, без оснований, без объяснения, просто вернули чистый паспорт. Я, конечно, очень расстроилась», — рассказала Брухунова.

Она отметила, что собиралась отправиться в Милан на фэшн-уикенд в компании. По ее словам, отказ она получила впервые за 13 лет путешествий по Европе.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Татьяна стала пятой женой Евгения Вагановича, разница в возрасте супругов составляет более 40 лет. У пары двое детей: сын (родился в 2020 году) и дочь (родилась в 2023 году).

Ранее сообщалось, что 37-летняя Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике за ₽60 тысяч.