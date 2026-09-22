Тройное ДТП под Коломной: школьный автобус ехал без детей

Утром 22 сентября на трассе между селом Нижнее Хорошово и деревней Рождественка столкнулись три автомобиля. Время происшествия — 07:34. Один человек, находившийся в легковой машине, погиб. Еще двое пассажиров легковых авто получили травмы разной степени тяжести. Обоих доставили в медицинские учреждения Подмосковья.

Третьим транспортным средством — участником ДТП стал микроавтобус «Газель», следовавший для перевозки детей в село Дмитровцы. В момент аварии детей в салоне не было. Уходя от удара, автобус съехал в кювет. Водитель и сопровождающий от медицинской помощи отказались.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, учитывать особенности трассы и погодные условия. Особое внимание просят проявлять при виде школьных автобусов, в которых могут находиться дети. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по Единому номеру службы спасения — «112».