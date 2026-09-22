Стало известно о появлении новой помощницы в команде Михайлова перед расставанием с женой

Ранее 53-летняя Инна Михайлова — жена артиста, объявила в своих соцсетях о расставании. Она поставила эмоджи «клоун» около афиши шоу «Народный корпоратив» и написала, что Стас — «человек-фейк». Михайлова также отметила, что теперь не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду мужа.

По словам инсайдера, таким образом Инна выразила протест того, что шоу проведут без ее участия — ведь именно она много лет назад участвовала в создании формата «Народного корпоратива», который впервые прошел в 2015 году.

Расставание супругов накануне подтвердил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Стас и Инна разошлись мирно и без скандалов. При этом певица Наталья Штурм не верит в развод артиста, и считает происходящее пиаром.