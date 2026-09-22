Авиакомпания «Ямал» опровергла информацию о пожаре на борту самолета, летевшего из Москвы в Салехард. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика, сообщил muksun.fm.

Что говорят в соцсетях

В телеграм-каналах и социальных сетях распространяются тревожные сообщения. Якобы самолет «Ямала», выполнявший рейс из Домодедово в Салехард, загорелся прямо в воздухе. Публикации с тревожными заголовками ссылаются на данные SHOT.

Что на самом деле

По данным издания, инцидент действительно был. Однако во-первых, он произошел не в воздушном пространстве. Во-вторых, с момента происшествия прошло больше недели. Во время разгона по взлетно-посадочной полосе сработала система предупреждения о пожаре. Скорость была около 225 километров в час. Сигнал подал датчик вспомогательной силовой установки. Экипаж действовал строго по инструкции. Взлет экстренно прервали. Пилоты затормозили и самостоятельно вернулись на стоянку. Никакого экстренного снижения, никакого пожара в воздухе — все происходило на земле.

Что говорят в авиакомпании

В пресс-службе перевозчика ситуацию прокомментировали четко.

«Во время разбега произошло ложное срабатывание системы предупреждения о пожаре вспомогательной силовой установки», — сообщили в авиакомпании.

По данным пресс-службы, после осмотра следов огня или задымления на борту не нашли. Сигнализация оказалась ложной.

«Воздушное судно было временно отстранено от выполнения рейсов. Резервный борт вылетел из Москвы и благополучно доставил в Салехард 57 пассажиров», — добавили в пресс-службе.

Почему возникла путаница

По информации издания, недостоверная информация о пожаре в воздухе появились из-за нескольких факторов. Во-первых, формулировки в публикациях. Фраза «сработала система предупреждения о пожаре» легко превращается в «загорелся», если не вникать в детали. Во-вторых, задержка с информацией. Инцидент произошел 14 сентября, а стало известно о нем только спустя неделю. За это время факты обросли домыслами. В-третьих, доверие к анонимным телеграм-каналам. Многие ресурсы часто публикуют информацию без официального подтверждения.

Ранее сообщалось, что пассажир устроил дебош на борту и получил 24 часа.