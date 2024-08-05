В Калининграде маленький ребенок выжил после падения из окна пятиэтажки

Полуторогодовалый малыш упал с высоты пятого этажа и остался жив, о чем пишет издание «Vse42.ru».

Инцидент произошел в жилом многоквартирном доме на улице Дзержинского в Калининграде. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на одном из верхних этажей здания.

По информации, предоставленной спасательными службами, малыш получил серьезные травмы в результате падения. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Кроме того, с родителями пострадавшего работает психолог. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливая все обстоятельства трагического случая.

Ранее саратовец забрался на балкон восьмого этажа ради спасения ребенка. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях.