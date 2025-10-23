В ночь на 23 октября грузовик выехал навстречу поезду в Кузбассе

В телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировали, что в ночь на 23 октября на регулируемом железнодорожном переезде в Кузбассе произошло столкновение локомотива с грузовым автомобилем иностранного производства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, сотрудники ведомства проверяют обстоятельства, при которым произошло столкновение. Инцидент произошел в районе станции Талдинская, которая находится в Прокопьевском муниципальном округе.

Согласно предварительной версии, водитель грузовика проигнорировал сигнала светофора, который на тот момент запрещал проезд. Как следствие, грузовой автомобиль выехал в сторону следования подвижного состава. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины нарушения правил дорожного движения.

«Важно помнить, что водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине) (постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения")», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что сотрудники транспортной прокуратуры инициировали проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. В сообщении нет информации о состоянии водителя грузовика или других участников движения.

