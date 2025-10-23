Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП под Новосибирском с двумя погибшими

В городе Черепаново Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Avancier потерял управление и съехал с дороги. Эти сведения предоставлены в телеграм-канале регионального управления Госавтоинспекции.

На улице Романова произошла авария, когда легковой автомобиль следовал в направлении улицы Автономной. В результате ДТП погибли водитель и его пассажирка — женщина, примерного возраста от 30 до 40 лет.

«В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка — женщина на вид 30–40 лет (личность устанавливается)», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками оперативных служб устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в ГАИ.

