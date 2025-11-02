«В ноябре будет лучше»: Самойлова заинтриговала подписчиков новым постом

Оксана Самойлова, блогерша и предпринимательница, опубликовала в своем телеграм-канале новый пост, который вызвал дискуссию среди комментаторов.

В своем телеграм-канале Оксана Самойлова высказала мнение, что октябрь оказался для нее тяжелым месяцем. Однако она выразила уверенность, что в ноябре будет лучше. Подпись сопровождается видеорядом. Предположительно, сама Оксана сидит спиной к объективу камеры. Девушка находится на улице в темное время суток: горит костер, рядом стоит кружка, на фоне мерцают гирлянды.

«Октябрь был очень сложным. В ноябре будет лучше», — написала Оксана Самойлова.

Подписчики начали активно комментировать пост. Одни акцентировали внимание на том, что октябрь был тяжелым. Они пожелали многодетной маме, которая намерена развестись с Джиганом, счастья. Подписчики уверены, что у нее все сложится хорошо.

Другие комментаторы придали значение тому, что в ноябре станет попроще. Они предположили, что Оксана и Джиган помирятся. Якобы звезда таким образом намекает поклонникам, что все наладится.

Ранее сообщалось, что Джиган попросил три месяца на примирение с Самойловой.