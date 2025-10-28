Джиган пытается спасти брак: рэпер запросил три месяца на примирение с Самойловой

В громкой истории развода Джигана и Оксаны Самойловой наметился неожиданный поворот. Рэпер решил побороться за сохранение брака и попросил у суда время на примирение с супругой. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что было подано соответствующее ходатайство о предоставлении паре трех месяцев для восстановления отношений между Джиганом и Самойловой. Суд рассмотрит эту просьбу на заседании, которое состоится 17 ноября.

Примечательно, что сам Джиган на предварительную беседу в суд не явился. Оксана Самойлова, прибывшая на заседание, ранее заявляла, что ее терпение иссякло после 17 лет ожидания взросления супруга и развод не является пиар-ходом.

По словам адвоката Самойловой, на данный момент вопросы о разделе многочисленного имущества, включая недвижимость в России и за рубежом, а также об определении места жительства четверых детей, не поднимались. Напомним, пара, прожившая в браке 13 лет, подала на развод 6 октября. Теперь дальнейшая судьба их союза зависит от решения суда и желания самих супругов найти компромисс в ближайшие месяцы.