В Норильске мачеха убила падчерицу и 20 лет держала это в тайне

В Норильске вскрылись события 20-летней давности. Мачеха стала причиной гибели 9-летней падчерицы, но сумела обмануть мужа и правоохранительные органы, сообщает newkhakasiya.online .

В 2003 году в одной из семей Норильска произошла трагедия. Падчерица помогала мачехе развешивать белье в ванной комнате. Девочка случайно уронила вещь, за что женщина ее толкнула. Падчерица упала и ударилась. Удар оказался смертельным.

Женщина положило тело в сумку, вывезла в тундру, где спрятала под камнями. Мужу она сказала, что ребенка похитили цыгане. Спустя 20 лет женщина не выдержала груза ответственности и сама призналась о содеянном правоохранительным органам.

«Всю жизнь с этим жила, раскаиваюсь, побоялась ответственности», - призналась женщина

Правоохранительные органы проверили признания при помощи полиграфа. Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.