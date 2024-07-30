В Новокузнецке мужчина напал с ножом на кассира из-за просьбы оплатить товар

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на вызов в местный продуктовый магазин, где задержал агрессивно настроенного мужчину, сообщает sibdepo.ru .

Теперь мужчину передали сотрудникам МВД, которые будут детально разбираться в инциденте. Согласно предварительной информации, мужчина пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Он взял товар, но на кассе отказался оплачивать его. Между покупателем и кассиром произошел конфликт.

Недовольный мужчина направился к выходу, однако он достал нож и хотел вернуться к кассиру. Сотрудники магазина своевременно заметили холодное оружие в руках нетрезвого покупателя и нажали «тревожную кнопку». Бригада прибыла оперативно. Отмечается, что 30-летний покупатель представлял угрозу как для работников охраны Росгвардии, так и для посетителей магазина, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в дневное время суток.

Ранее сообщалось, что кузбассовец назвал самообороной избиение им женщины, которая потеряла сознание после ударов кулаками по лицу.