Кузбассовец назвал самообороной избиение им женщины

Житель столицы Кузбасса заявил правоохранителям, что избил знакомую до потери сознания из соображений собственной безопасности. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Кемеровский районный суд.

Женщина пригласила знакомого выпить к себе в гости, однако вечер прошел не так приятно, как ожидалось. Гость потерял свой телефон и не смог найти в квартире, а затем обвинил хозяйку в краже и пригрозил полицией. В ходе конфликта сибирячка бросила неизвестный предмет в лоб оппоненту, он получил ранение. Завязалась потасовка, в которой силы были неравны: мужчина избил обидчицу, нанеся не менее пяти ударов кулаком в область лица. Пострадавшая потеряла сознание.

«От полученного удара он упал, после чего встал, чтобы защитить себя и остановить знакомую от ее преступных действий, а также для её задержания», — продолжили в суде.

Версия пострадавшей отличается. По ее словам, все произошло на почве ревности, так как и ранее уже возникали конфликты. Причем в состоянии опьянения кузбассовец уже вредил ей. В один из споров он воткнул нож в горло женщине.

Суд признал виновным агрессора. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его приговорили к 2,2 годам лишения свободы. Над своим поведением он подумает в исправительной колонии общего режима.

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