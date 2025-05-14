Пьяного дебошира задержали на автовокзале в Кузбассе

Пьяный житель Кузбасса хотел купить билет на автовокзале, но в итоге устроил дебош и разборки с сотрудниками, после чего был задержан. Об этом пишет VSE42.Ru.

Мужчина, проживающий в Белово, пытался купить билет автобус в соседний город. Однако он обратился в кассу в пьяном состоянии, в связи с чем ему отказали в продаже и посадке на рейс. Сибиряк отреагировал на это агрессивно: дебоширил и не стеснялся в нецензурных выражениях.

Охранник пытался угомонить буйного мужчину, но тот не унимался. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые провели задержание и позже передали нарушителя полиции.

Ранее сообщалось, что женщина в гламурном наряде устроила дебош на борту рейса Сочи — Петербург.