В Новосибирске на детской площадке сотрудники полиции нашли гранату

В Новосибирске на детской площадке местные жители нашли гранату. Горожане сразу проинформировали об инциденте сотрудников правоохранительных органов, сообщает atas.info . Выяснилось, что устройство не представляет опасности.

Инцидент произошел во дворе дома вечером в среду, 10 июля. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Опасный предмет изъяли. Уже есть результаты экспертизы, согласно которым граната опасности не представляла. Теперь в полиции разбираются, как взрывоопасный предмет мог оказаться на детской площадке.

Читатель НГС стал очевидцем происшедшего. Всех, кто находился на территории площадки или вблизи нее, эвакуировали. Людей, проживающих рядом, призвали не подходить к окнам и находиться в дальних помещениях. На месте одновременно работали полицейские, саперы и кинологи. Территорию оградили. Людей не пускали. Согласно слов очевидца, найденная граната старого образца.

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