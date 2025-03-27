В Новосибирске пьяный 19-летний водитель снес легковушку: есть погибшие

В Новосибирске на перекрестке произошло ДТП. По данным телеграм-канала Baza, виновником аварии стал 19-летний водитель на BMW X6, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Baza, водитель устроил гонки по проспекту. Он снес легковушку, в которой находились пять человек. Авария произошла вечером 26 марта. Очевидцы рассказали, что BMW и тонированный «Мерседес» без номеров начали обгонять друг друга. Водитель BMW проигнорировал необходимость остановиться на светофоре на перекрестке и продолжил движение на большой скорости.

«Двое пассажиров из «Соляриса» погибли сразу, еще троих человек госпитализировали», — сообщил телеграм-канала Baza.

По данным телеграм-канала, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель, который врезался в легковушку, задержан. Местные СМИ сообщают, что молодой человек неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные штрафы, большая часть из которых выписана из-за превышения скоростного режима.

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