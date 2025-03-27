В ЯНАО иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
В Ноябрьске водитель иномарки нарушил ПДД и сбил женщину
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В Ноябрьске женщина попала под колеса автомобиля, который не уступил ей дорогу по положенным правилам. Об этом со ссылкой на ГИБДД пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Столкновение случилось 26 марта в 16:54 у дома № 29 на улице Советской. Предварительно было установлено, что водитель Kia Cerato не притормозил у пешеходного перехода, регулируемого светофором.
В итоге машина сбила 53-летнюю женщину. Ее травмы и состояние не уточняются.
Напомним, что в Ноябрьске также произошло и другое ДТП. Lada Granta сбила двух пешеходов: пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что сразу семь автомобилей столкнулись в Москве.