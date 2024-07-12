В Новосибирске третий раз за год забил фонтан кипятка

Местные жители Новосибирска рассказали, что в Ленинском районе произошел очередной прорыв тепловых сетей, сообщает atas.info . Жильцы до сих пор не могут забыть, какие разрушения были нанесены прошлыми двумя прорывами.

Собеседница Atas.info утверждает, что в прошлый раз прорыв тепловых сетей прошел в июле прошлого года и в январе нынешнего. Были зафиксированы такие разрушения: территорию придомового двора размыло, пешеходная дорожка провалилась, некоторые высаженные растения были полностью уничтожены.

«В подъезде 17.01-19.01 была такая влажность, что туман стоял до 5-6 этажа, все лилось по стенам. У меня дочь астматик, досталось нам», — рассказала Atas.info собеседница.

Многие растения пострадали из-за кипятка. Сотрудники коммунальных предприятий не провели их срез. Теперь они находятся в аварийном состоянии и наносят ущерб близстоящим зданиям и конструкциям. Состояние подъездов также значительно ухудшилось: на стенах появилась плесень, калитку и ворота повело. Жильцы расстроены тем, что им придется в третий раз переживать последствия прорыва кипятка.

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