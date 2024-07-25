В Новосибирске задержали за кражу ноутбука в аэропорту вахтовика

36-летний мужчина сообщил сотрудникам транспортной полиции, что в здании аэровокзала в Толмачево у него пропал ноутбук. Он оценил стоимость гаджета в 50 тысяч рублей. Установить личность похитителя удалось максимально быстро. Им оказался житель Кемеровской области, который работает вахтовым методом. В этот день мужчина как раз летел на работу в город Читу. Он заметил, что в зале ожидания находится без присмотра ноутбук.

Мужчина подошел, забрал гаджет и направился на посадку своего рейса. Его задержали сразу после посадки самолета в Новосибирске. Ноутбук вернули его собственнику. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, который может назначить суд, составляет пять лет.

«В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба)», — сообщает Транспортная полиция Сибири.

Ранее мы сообщали, что рабочий похитил у бригадира 600 тысяч рублей и поехал в Новосибирск тратить деньги с другом в аквапарке.