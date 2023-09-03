В новых регионах ПСБ открыл Центры уличного баскетбола

ПСБ оказывает поддержку не только бизнесу в новых регионах, но и развивает социальные проекты. В рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ – Детям» были открыты Центры уличного баскетбола, сообщает агентство ТАСС.

«Спорт – это неотъемлемый элемент активного и здорового образа жизни, он закаляет характер, укрепляет волю, прививает жажду к победе и учит действовать на результат как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с командой. ПСБ уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах и популяризации массового спорта в стране», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков

Центры уличного баскетбола открыты для того, чтобы каждый житель, как взрослый, так и ребенок, мог бесплатно заниматься спортом в комфортных условиях.

Каждый центр – это спортивная площадка размером три метра на три. На пол нанесено специальное покрытие и универсальные разметки. В каждом центре размещено пять площадок. Для болельщиков предусмотрены специальные трибуны. На территории комплекса установлены уличные тренажеры и зоны для занятия гимнастикой. Вход на площадку свободный.

Многофункциональные спортивные центры ПСБ открыл в Донецке, Мелитополе и Скадовске. Торжественное открытие площадки также прошло в Луганске. На мероприятии присутствовали руководители банка и представители власти РФ.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил важность развития спорта в регионах РФ. Открытие площадок позволят спортсменам развивать свои успехи, а обычным жителям – заниматься спортом, разнообразно проводить свое свободное время. В банке намерены и дальше внедрять различные проекты, привлекая представителей власти российских регионов и областей.