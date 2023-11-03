В новых регионах РФ могут открыть маркетплейсы: вопрос безопасности на первом месте

Член Общественной палаты, председатель ОНК Москвы Георгий Волков во время выступления на форуме «Сообщество» проинформировал, что на территории новых регионов могут открыть маркетплейсы: ведутся организационные работы, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Цифровизация - важнейший фактор успеха и развития предпринимательства», - отметил член Общественной палаты, председатель ОНК Москвы Георгий Волков

Спикеры отметили, что в маркетплейсах заинтересованы обе стороны процесса - продавцы и покупатели. За период, когда Украина заблокировала отделившимся республикам многие услуги, развитие цифровых услуг остановилось. Не работали банкоматы, невозможно было расплатиться картой в магазинах или оплатить онлайн-покупку. Местные бизнесмены хотели бы расширить территорию продаж, но не имели технических возможностей. Член СПЧ Елена Шишкина отметила, что для новых регионов важно хотя бы иметь электронную торговлю, а не то, что ее развивать.

«Из-за боевых действий в новых регионах предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда у них априори нет возможности выйти на маркетплейсы для реализации своей продукции», - отметила Елена Шишкина

Положительно воспримут новость о запуске работы маркетплейсов жители регионов. Отсутствие ПВЗ не позволяют им пользоваться определенными услугами.

Спикер Георгий Волков высказал мнение, что не должно быть разницы между регионами РФ в плане развития и внедрения инноваций, будь то Чукотский автономный округ или Херсонская область. Уполномоченный по правам предпринимателей в ДНР Ярослав Бережко согласен с мнением коллег, но отмечает, что пока открывать ПВЗ можно в тестовом режиме в тыловых городах. Не стоит забывать о вопросах безопасности населения. Можно попробовать FBO через Ростов.

Уже после конференции Елена Шишкина рассказала корреспонденту агентства, что понимает риск обстрелов со стороны ВСУ. Предлагает: войти в тыловые города, а товар завозить на территорию Ростовской области.