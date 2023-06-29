В ОАЭ послу Швеции вручили ноту протеста из-за сожжения Корана

В Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов в четверг, 29 июня, был приглашен посол Швеции в ОАЭ с целью вручения ноты протеста. Причина – сожжение Корана в Стокгольме во время проведения праздничных торжеств в честь Ид аль-Адха, пишет интернет-издание « РИА Новости ».

В Министерстве ОАЭ озабочены тем, что правоохранительные органы Швеции дали официальное разрешение сжжечь Коран. Аргументация причин таких действия недопустима для ОАЭ.

Ноту протеста послу Швеции вручил директор департамента по европейским делам министерства иностранных дел ОАЭ Аиша ас-Сувейди, который призвал к уважению всех религий и не допущению разжигания конфликтов на данной почве. Правительство Швеции должно проявлять уважение к гуманитарным ценностям.