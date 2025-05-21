В Одессе мужчина залез на верхушку дерева, спасаясь от военкомов

В Одессе спасатели сняли с дерева мужчину, который пытался спрятаться от представителей ТЦК, сообщило в своем телеграм-канале украинское издание «Страна». Судя по кадрам видео, он взобрался на самую верхушку.

По информации издания, видео распространилось по многим местным телеграм-каналам. Предполагается, что мужчина убегал от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Гражданин забрался на дерево. На место происшествия прибыли спасатели. В операции по снятию мужчины задействовали кран пожарной машины. Украинец находился на высоте 5-го этажа. На место происшествия также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы рассказали, что мужчина взобрался на дерево примерно в 6 часов утра. Его не могли снять на протяжении нескольких часов. Когда гражданина спустили вниз, его задержали сотрудники правоохранительных органов. По информации одесских пабликов, мужчину уже отправляли в зону СВО, но он самовольно покинул часть и вернулся в город. Некоторые горожане выступали против задержания мужчины.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали разъяренного мужчину, выстрелившего в сотрудника ТЦК.