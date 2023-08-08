В одних регионах РФ аномальная жара, в других – ветер вырывает деревья и рушит плитку

В Перми и Добрянке 7 августа был зафиксирован шквалистый ветер до 16 м/с, сообщает properm.ru . Жители сообщают в социальных сетях о деревьях, которые валились на дорогу, и тротуарной плитки, которая разносилась по городам.

Холодный фронт, который прошел по восточной и северной части региона, спровоцировал шквалистый ветер. Никто из жителей не пострадал, но урон населенным пунктам нанесен большой. Так, в некоторых местах попадали деревья. Большие тополи свалились на тротуарную часть. Пользователи социальных сетей сообщают, что ветки деревьев и большие предметы, которые летали по городам, стали причиной поломки трех автомобилей. На некоторых участках ветром снесло куски плитки. Местная власть обязуется восстановить города в максимально быстрые сроки. Подрядчики заявили, что реконструируют часть дорожек, где отлетела плитка.

Ранее синоптики прогнозировали теплую погоду в Перми и рядом расположенных городах. До 11 августа температура воздуха составит 28° тепла. После этой даты в некоторых населенных пунктах региона станет прохладнее.