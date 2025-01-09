В ОмГУ ответили на жалобы преподавателей о невыплате зарплаты в декабре

В ОмГУ ответили на официальный запрос с просьбой прокомментировать данные о невыплате в полном объеме преподавателям заработной платы в декабре 2024 года. В омском государственном университете информацию опровергли, сообщил gorod55.ru.

Сотрудники ОмГУ обратились в редакцию Города55. Они заявили, что не получили в полном объеме заработную плату за декабрь 2024 года. Преподаватели рассказали, что заранее их не проинформировали об изменениях в выплатах. По их словам, сотрудников лишили стимулирующих надбавок. В итоге они получили примерно в два раза меньше денег, чем обычно. Омичи признались, что в преддверии Нового года особенно расстроились из-за снижения размера месячного дохода.

В ОмГУ опровергли информацию. В университете отметили, что при начислении заработной платы руководствуются федеральными законами, локальными нормативными актами и распоряжениями ОмГУ. В официальном ответе указано, что все преподаватели получили заработную плату. Стимулирующие выплаты вычтены не были. Зарплату перечислили 26 декабря.

«Несмотря на официальный комментарий, предоставленный пресс-службой ОмГУ, информацию о невыплате стимулирующих надбавок Городу55 подтвердили еще несколько преподавателей государственного университета».

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