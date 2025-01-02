Юрист Южалин пояснил влияние двухдневной рабочей недели на размер зарплаты

Январь традиционно является наиболее коротким рабочим месяцем в году, так как в нем много нерабочих праздничных дней. В наступившем году первая рабочая неделя будет двухдневная, потом вновь наступят выходные. Юрист Александр Южалин рассказал, изменится ли в связи с этим заработная плата в текущем месяце. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, продолжительные выходные не должны сказаться на зарплате работников, которым установлен оклад. Согласно ст. 112 ТК РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не оказывает влияние на размер оклада, поэтому такие сотрудники в деньгах не потеряют. В случае если сотруднику установлена часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть, так как в этой ситуации все станет зависеть от того, сколько часов в сумме в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит.

Юрист подчеркнул, что при этом таким работникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать, размер которого должен быть определен локальным нормативном актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, то его деятельность должна быть оплачена в двойном размере.

По его мнению, в большинстве случаев размер аванс за первую половину месяца получится небольшим, поскольку в первой половине месяца рабочих дней будет существенно меньше, зато заработная плата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в результате общий размер оклада за январь останется тем же.

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